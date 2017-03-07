AB entegrasyon hızını artırma arayışında

Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'nin (AB) ‘farklı tempolardaki' Avrupa'ya dönüştürülmesini öneriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Paris yakınlarındaki Versailles'te düzenlenen dörtlü mini zirvenin ardından yaptığı açıklamada ‘Bütün ülkeler katılmadığında bazı ülkelerin önden gitmesi cesaretini gösterebilmeliyiz” dedi. Başbakan Merkel, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya devlet ve hükümet başkanlarının katıldıkları buluşmayı değerlendirirken "Farklı tempolardaki Avrupa gereklidir, aksi takdirde takılıp kalırız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ‘bütünleşmede daha hızlı yol kat etmek isteyen AB üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin yeniden düzenlenebileceğini' belirtti. Öncü ülkelerin savunma, ortak para bölgesi ve kültürel politikalarını daha çabuk uyumlaştırabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Hollande "Birlik mutlaka homojenlik anlamına gelmez” dedi.

Bütünleşme yolundaki adımların bütün ülkeler tarafından aynı zamanda atılmasına gerek olmadığı şeklindeki öneriler yeni olmamakla birlikte Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı almasından sonra önem kazandı. Entegrasyonu daha çabuk tamamlamak isteyen AB ülkelerinin ortakları tarafından frenlenmemesini öngören, ‘üyelerden bazılarının aralarındaki işbirliğini arttırabilmesi' şeklindeki formül AB antlaşmalarında da yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Britanya'nın ayrılma kararına gönderme yaparak, "27'ler Avrupa'sı ayakta kalma iradesini gösterebilmelidir” dedi.

Savunma ve güvenlik politikalarının uyumlaştırılması

Almanya Başbakanı Angela Merkel AB'nin güvenli olması ve Avrupalıların güvenliğini teminat altına alabilmesi kadar savunma işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Dışişleri ve Savunma Bakanları buluşmasında AB dışı operasyonları koordine etmek üzere ortak askeri komuta merkezi kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy İspanya'nın bütünleşme sürecinde daha çabuk adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi. Rajoy, dış, savunma ve göç politikalarını buna örnek gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande üç ülkenin liderlerini bu ay içinde yapılacak olan iki AB zirvesinin hazırlıklarını görüşmek üzere mini zirveye davet etmişti. Perşembe günü AB'nin olağan ilkbahar devlet ve hükümet başkanları zirvesi yapılacak. AB liderleri 25 Martta da Avrupa Ekonomik Topluluklarının 60'ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle Roma'da bir araya gelecekler.

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DW, dpa/AG, BÖ