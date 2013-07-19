AB, el-Kadı'nın malvarlığını iade edecek

Lüksemburg merkezli AB mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, el-Kadı'nın terör faaliyetlerini finanse ettiği konusunda yeterli delil sunulmamasından hareketle malvarlığının dondurulması kararının gayrimeşru olduğuna hükmetti.

Yasin el-Kadı, 11 Eylül saldırılarının ardından BM Güvenlik Konseyi kararıyla kara listeye alınmış ve akabinde ABD ve AB tarafından malvarlığı dondurulmuştu.

ABD yönetimi el-Kadı'yı daha önce kurduğu Muvaffak Vakfı aracılığıyla El-Kaide'ye maddi destek sağlamakla suçlamıştı.

Söz konusu vakfı 11 Eylül saldırılarından önce kapattığını belirterek yaptırımlara itiraz eden el-Kadı, geçen yıl BM'nin kara listesinden çıkarılmıştı.