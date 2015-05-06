AB ekonomisi düzelme yolunda



AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici ilkbahar tahminlerini açıkladığı basın toplantısını, “bahar geldi, rüzgârı arkadan alıyoruz”, sözleriyle açtı. Finans ve borç krizinin patlak verdiği 2008 yılından sonraki en rahatlatıcı tahminlere ulaştıklarını belirten Moscovici, 28 üyeli AB'nin ekonomik büyüme hızının bu yıl yüzde 1,8, 2016 yılında ise yüzde 2,1 olacağını söyledi. 18 Avrupa ülkesini kapsayan Euro Bölgesi'nde ortalama büyüme hızının AB genelindeki oranın cüzi ölçüde altında kalacağını ifade eden ekonomiden sorumlu komisyon üyesi 2016 yılında AB genelindeki yurtiçi hâsılanın mali kriz öncesindeki düzeye çıkacağı müjdesini verdi.

‘Yunanistan 2015'i de kaybedecek'

Pierre Moscovici aynı zamanda arkadan aldıkları rüzgârın üç yönden estiğini, petrolün ucuzlamasının, Euro'nun değer kaybetmesinin ve Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı gevşek para politikasının ekonominin durgunluktan çıkmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Bu üç faktörün hükümetlerin kararlı ekonomik ve mali politikalarına borçlu olunmadığına dikkat çeken ekonomiden sorumlu komisyon üyesi Moscovici, reform ve bütçe konsolidasyonu hedeflerinden şaşılmaması gerektiğini söyledi.

Pierre Moscovici birkaç ay önce ekonomisinin hızla toparlanacağı tahmininde bulunduğu Yunanistan'ın en büyük endişe kaynağı olduğunu teslim etti. Moscovici kreditörleriyle anlaşamayan Yunanistan için 2015'in kaybedilmiş bir yıl olacağını söyledi:

“Belirsizliğin ortadan kalkmaması nedeniyle Yunanistan ile ilgili tahminlerimizi düşürmek zorunda kaldık. Yunan ekonomisi bu yıl yüzde yarım oranında büyüyecek. 2016'da kuvvetli canlanma olabilir ve büyüme hızı yüzde 2,9'u bulabilir. Bu orana ulaşabilmesi için Yunanistan'ın biran önce Euro Bölgesi ile anlaşmaya varması gerekiyor.”

İşsizlik azalmayacak

Ekonomik durgunluk nedeniyle Yunanistan'ın borç stoku daha da artacak. Uluslararası Para Fonu Yunanistan bütçesinin faiz dışı fazla vermesi beklenemeyeceği için birikmiş borçlarını azaltmasının mümkün olmadığını duyurmuştu. Pierre Moscovici Yunanistan dışındaki AB ülkelerinde ise devlet borçlarının azalacağını söyledi:

“Finans krizi patlak verdiğinden bu yana ilk kez devlet borçlanmasının azalacak olması son derece önemli bir gelişmedir. Borç stokunun gayrı safi hasılaya oranı ilk kez 2014 yılında en yüksek düzeyine çıkarak AB genelinde yüzde 89, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 94 oldu. Bu ve önümüzdeki yıllarda bu oranların düşmesini bekliyoruz.”

Yunanistan gibi Hırvatistan ve Finlandiya ekonomilerinin büyüme hızı yüzde 0,5'in altında kalacak. Kıbrıs'ın milli geliri ise bu yıl yarım puan düşecek. Komisyon üyesi Moscovici Almanya dışındaki Birlik ülkelerinde işsizliğin en önemli problem olarak kalacağını belirterek şunları söyledi:

“İşsizlik bütün olarak azalıyor olsa da bazı ülkelerin işsizlik oranı haddinden fazla yüksek. İşsizlik oranının AB genelinde yüzde 9,6, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 11 olmasını bekliyoruz. Ekonomik düzelmenin bütün sektör ve branşlara yayılması zaman aldığı için işsizlik hemen düşmeyecektir.”