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Ekonomi

AB Ekonomi ve maliye bakanlarında fikir birliği WROCLAW (A.A)

17 Eylül 2011 20:23

-AB Ekonomi ve maliye bakanlarında fikir birliği  WROCLAW (A.A) - 17.09.2011 - AB Ekonomi ve Maliye Bakanları, Temmuz ayındaki stres testini takiben Avrupalı bankaların güçlendirilmesi gerektiği konusunda aynı fikri paylaşıyor. AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısının düzenlendiği Polonya'nın Wroclaw kentinde gazetecilere açıklama yapan İspanya Ekonomi Bakanı Elena Salgado, ''Finansal sistemimizi daha dayanıklı hale getirmeye ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık. Finansal kuruluşlarımızın sermayelerini Basel III kurallarına uygun olarak güçlendirmesinin iyi olacağı konusunda uzlaşma var'' dedi.  Temmuz ayında Avrupalı bankaların sağlamlığının sınandığı stres testini geçemeyen bankaların sermaye açığının sadece 6 milyar avro olduğu açıklanmıştı.  İsveç Maliye Bakanı Anders Borg da, ''Bizim bakış açımıza göre, bankaların sermaye artırımına açık ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sanırım IMF bunu açıkça ifade etti. AB bankacılık sisteminin daha iyi dayanağa ihtiyacı bulunuyor ve bu aslında bir sermaye sorunu'' diye konuştu. Bu arada ECOFIN toplantısı için hazırlanan bir rapor, bankaların sermayelerini artırması gerektiğini gösterdi. Raporda, ''Avrupalı bankaların direncinin artması ve 2011 yılının kalanı için yeniden finansman ihtiyacının sınırlı olmasına rağmen, güçlü piyasa baskısı gözönüne alındığında ve birçok bankanın istikrarı konusundaki şüpheleri gidermek için banka kaynaklarının daha fazla güçlendirilmesinin bu safhada tavsiye edildiği'' belirtildi. Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker ise ''Avrupalı bankaların durumunun istikrarlı'' olduğunu söyledi. Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden de, ''Finansal sistemin uygun biçimde çalışmaya devam etmesini sağlamak için bütün enstrümanlar yerinde'' dedi. Raporda, ''sistemik borç krizi nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kriziyle karşı karşıya kalabileceğine, ekonomideki reel sektör ve finansal sektör arasında tehlikeli negatif bir döngü olabileceğine'' işaret edildi. ECOFIN toplantısında, Almanya, Fransa ve Avusturya'nın öncülük ettiği finansal işlemler vergisi fikrinin müzakere edildiği, ancak bu fikrin geniş destek bulmadığı da kaydedildi.  

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