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Dünya
Deutsche Welle

AB Dönem Başkanlığı Lüksemburg'a geçiyor

Lüksemburg, Avrupa Birliği dönem başkanlığını Letonya'dan devralıyor.

01 Temmuz 2015 13:28


Lüksemburg, dönem başkanlığı boyunca AB devlet ve hükümet başkanları zirvelerinin hazırlığı ve tartışmalı konulara uzlaşma arayışından sorumlu olacak.

Lüksemburg'un dönem başkanlığı, Yunanistan krizinin derinleştiği bir döneme denk geliyor.

Yunanistan dün kreditörlere iki yıllık bir yardım programı teklifinde bulunmuş, Euro Bölgesi maliye bakanları salı gecesi süresi dolan yardım programının uzatılmasını reddetmişti.

Kurtarma paketinin süresi dolan Yunanistan iflasa doğru sürükleniyor. Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın yeni tekliflerini görüşmek için bugün bir araya geliyor.

Dönem başkanlığında öne çıkacak konular

Mülteci krizi, Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTİP) ve İngiltere ile yürütülen pazarlıklar Lüksemburg'un dönem başkanlığında öne çıkan diğer konular olacak.

Lüksemburg, 1 Ocak 2016'da dönem başkanlığını Hollanda'ya devredecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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