AB Dönem Başkanı'ndan Türkiye yorumu: Müzakereler hızla sonlandırılmalıdır

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit geçirmeksizin sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Kurz, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, "Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri vakit geçirilmeksizin durdurulmalıdır. Türkiye, son yıllarda sürekli olarak Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

'Üyelik dışı alternatif' ibaresi eklenmişti

Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa ile Avusturya'nın ısrarı ile 2005 yılında başlayan Türkiye ile katılım müzakereleri için hazırlanan çerçeve belgeye üyelik dışı alternatiflerin gündeme geleceği ibaresi eklenmişti.