AB Dönem Başkanı Danimarka oldu

T24

Danimarka'nın Avrupa Bakanı Nicolai Wammen, ülkesinin şimdiye kadarki en zor dönem başkanlığının üstlendiğini söyledi. "Kriz, hiç kuşkusuz dönem başkanlığımza damgasını vuracak" diyen Danimarkalı bakan, dönem başkanı olarak hedeflerinin Euro bölgesi ile ortak para biriminde yer almayan Avrupa Birliği ülkeleri arasında birleştirici rol oynamak olduğunu belirtti. Türkiye ile ilgili olarak Danimarka, Ankara ile müzakerelere var olan siyasi parametreler çerçevesinde devam edileceğini kaydetti.Ancak son bir yıl içerisinde hiçbir fasıl açılmadığını hatırlatan Danimarka kendi dönem başkanlıklarında bu yönde temel bir değişiklik olmasını beklemediklerini ifade etti.