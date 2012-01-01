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Dünya

AB Dönem Başkanı Danimarka oldu

Avrupa Birliği'nin yeni dönem başkanı Danimarka oldu. Danimarka, bir önceki dönem başkanı

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Avrupa Birliği'nin yeni dönem başkanı Danimarka oldu. Danimarka, bir önceki dönem başkanı Polonya’nın Avrupa politikasının sürdürüleceğinin işaretini verdi. 

Danimarka'nın Avrupa Bakanı Nicolai Wammen, ülkesinin şimdiye kadarki en zor dönem başkanlığının üstlendiğini söyledi. "Kriz, hiç kuşkusuz dönem başkanlığımza damgasını vuracak" diyen Danimarkalı bakan, dönem başkanı olarak hedeflerinin Euro bölgesi ile ortak para biriminde yer almayan Avrupa Birliği ülkeleri arasında birleştirici rol oynamak olduğunu belirtti. Türkiye ile ilgili olarak Danimarka, Ankara ile müzakerelere var olan siyasi parametreler çerçevesinde devam edileceğini kaydetti.

Ancak son bir yıl içerisinde hiçbir fasıl açılmadığını hatırlatan Danimarka kendi dönem başkanlıklarında bu yönde temel bir değişiklik olmasını beklemediklerini ifade etti.


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