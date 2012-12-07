T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, dokunulmazlıkta ayrımcılığa karşı

Stano, dokunulmazlıların ayrımcılık üretmeyecek şekilde herkese uygulanmasının önemine dikkat çekti

07 Aralık 2012 10:34

Avrupa Birliği, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

AB Komisyonu, yaptığı açıklamada "Eğer dokunulmazlık kararı alınacaksa bu tasarrufun ayrımcılığa sebep olmayacak şekilde herkese uygulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Genişleme ve Avrupa Komşuluk Siyaseti'nden sorumlu Komiser Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano AB'nin, Kürt ve Güneydoğu meselesinin çözümünün bütün demokratik kuvvetlerin dışlanması ile değil ancak katılımları ile mümkün olduğuna inandığını belirtti. Bunun mütaddit kereler vurgulandığını hatırlattı.

Şu an konunun Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda müzakere edildiğini dile getiren Stano, dokunulmazlıların ayrımcılık üretmeyecek şekilde herkese uygulanmasının önemine dikkat çekti.

ETİKETLER

avrupa birliğidokunulmazlıkbdpstefan füleayrımcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24