AB, dokunulmazlıkta ayrımcılığa karşı

Avrupa Birliği, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı olduğunu açıkladı.

AB Komisyonu, yaptığı açıklamada "Eğer dokunulmazlık kararı alınacaksa bu tasarrufun ayrımcılığa sebep olmayacak şekilde herkese uygulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Genişleme ve Avrupa Komşuluk Siyaseti'nden sorumlu Komiser Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano AB'nin, Kürt ve Güneydoğu meselesinin çözümünün bütün demokratik kuvvetlerin dışlanması ile değil ancak katılımları ile mümkün olduğuna inandığını belirtti. Bunun mütaddit kereler vurgulandığını hatırlattı.

Şu an konunun Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda müzakere edildiğini dile getiren Stano, dokunulmazlıların ayrımcılık üretmeyecek şekilde herkese uygulanmasının önemine dikkat çekti.