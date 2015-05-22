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Dünya
Deutsche Welle

AB-Doğu zirvesinden toprak bütünlüğü vurgusu

AB’nin Ermenistan ve Azerbaycan dahil altı ülkeyle oluşturduğu Doğu Ortaklığı Riga’da toplandı. Almanya, Fransa ve Yunanistan liderleri ise gece bir araya gelerek borç krizini görüştü.

22 Mayıs 2015 15:20

AB Doğu Ortaklığı zirvesi, Letonya'nın başkenti Riga'da başladı. AB üyesi 28 ülkenin devlet ya da
hükümet başkanlarıyla altı eski Sovyet cumhuriyetinin liderleri, Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan
gerginliğin gölgesinde bir araya geldi.
AB Komisyonu Güvenlik ve Dış Politika Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini, “Bu, Avrupa ve ortak
ülkeler için güzel bir gün olacak” diyerek, tüm ortak ülkelerle ortaklık ilişkilerinin derinleştiğini belirtti.
Doğu Ortaklığı; Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsıyor.
Perşembe gecesi resmi bir yemekle başlayan zirvenin sonunda Riga Bildirisi'nin kabul edilmesi
bekleniyor. Bildiride altı partner ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, öne çıkan maddeler
arasında yer alıyor. Beyaz Rusya dışında tüm ortak ülkeler toprak bütünlüğü konusunda sorunlara
sahip.
“Yapacak çok iş var”
Perşembe gecesi Riga'da bir araya gelen Almanya,
Fransa ve Yunanistan liderleri ise Yunanistan'ın
borç krizi konusunu masaya yatırdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel borç krizinde bir dönüm
noktasına henüz uzak olduklarını, daha yapacak çok şey olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras ile ‘çok dostça ve yapıcı' fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Merkel, ancak
iflasın eşiğindeki Yunanistan'a mali desteğin sürdürülmesi için yürütülen müzakerelerin, alacaklı
kuruluşlarla sonuçlandırılacağını kaydetti.
Görüşme sonrası yapılan açıklamada Merkel, Tsipras ve Hollande'ın yakın temasta kalacakları
belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Euro
Grubu'nun mayıs sonu ya da haziran ayı başında özel bir oturumda bir araya gelebileceğini, ancak
Almanya ile Fransa'nın orada Avrupa adına karar verme durumunda olmadığını vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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