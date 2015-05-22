AB-Doğu zirvesinden toprak bütünlüğü vurgusu

AB Doğu Ortaklığı zirvesi, Letonya'nın başkenti Riga'da başladı. AB üyesi 28 ülkenin devlet ya da

hükümet başkanlarıyla altı eski Sovyet cumhuriyetinin liderleri, Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan

gerginliğin gölgesinde bir araya geldi.

AB Komisyonu Güvenlik ve Dış Politika Yüksek

Temsilcisi Federica Mogherini, “Bu, Avrupa ve ortak

ülkeler için güzel bir gün olacak” diyerek, tüm ortak ülkelerle ortaklık ilişkilerinin derinleştiğini belirtti.

Doğu Ortaklığı; Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsıyor.

Perşembe gecesi resmi bir yemekle başlayan zirvenin sonunda Riga Bildirisi'nin kabul edilmesi

bekleniyor. Bildiride altı partner ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, öne çıkan maddeler

arasında yer alıyor. Beyaz Rusya dışında tüm ortak ülkeler toprak bütünlüğü konusunda sorunlara

sahip.

“Yapacak çok iş var”

Perşembe gecesi Riga'da bir araya gelen Almanya,

Fransa ve Yunanistan liderleri ise Yunanistan'ın

borç krizi konusunu masaya yatırdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel borç krizinde bir dönüm

noktasına henüz uzak olduklarını, daha yapacak çok şey olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı

Aleksis Tsipras ile ‘çok dostça ve yapıcı' fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Merkel, ancak

iflasın eşiğindeki Yunanistan'a mali desteğin sürdürülmesi için yürütülen müzakerelerin, alacaklı

kuruluşlarla sonuçlandırılacağını kaydetti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Merkel, Tsipras ve Hollande'ın yakın temasta kalacakları

belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Euro

Grubu'nun mayıs sonu ya da haziran ayı başında özel bir oturumda bir araya gelebileceğini, ancak

Almanya ile Fransa'nın orada Avrupa adına karar verme durumunda olmadığını vurgulamıştı.

