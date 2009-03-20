AB Doğu Avrupa’ya ayırdığı kaynağı ikiye katladı

AB devlet ve hükümet başkanları, para birimlerinin hızlı değer kaybetmesiyle kullandıkları döviz kredilerini ödemekte zorlanan Orta ve Doğu Avrupa'daki yeni üyeler için ayrılan 25 milyar Euro'luk acil kredi paketini 50 milyar Euro'ya çıkarılması konusunda uzlaştı.AB bugüne dek zora girerek Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşmak zorunda kalan üyelerinden Macaristan'a 6,5 milyar Euro ve Letonya'ya 3,1 milyar Euro finansman sunarken, IMF'yle görüşmelerini sürdüren Romanya'ya da yardıma hazır olduğunu duyurmuştu.Euro Bölgesi'nde mali yükümlülüklerini karşılamakta zorlanan İrlanda ve Yunanistan gibi ülkeler için ise IMF seçeneğini devre dışı bırakan AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, gerektiğinde bu ülkelerin de kurtarılması için "gizli bir planın" varlığından bahsederek kimsenin endişeye kapılmamasını istemişti.