AB Dışişleri Bakanlığı kurulacak

T24- Dış politikada eşgüdüm arayan 27 AB ülkesi, dev bir adım atıyor. Dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton’a bağlı, yaklaşık 4 bin 500 diplomatın görev yapacağı yeni birim kuruluyor.



Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin dış politikada daha güçlü ve koordineli hareket etmesini sağlamak için bir “dışişleri bakanlığını” andıran yeni bir kurum kuruluyor. Kısa adı EAS olacak Dış İlişkiler Eylem Servisi' için uzlaşma sağlandı.



AB'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un, yeni birim konusunda AB parlamentosu, komisyon ve üye ülkelerle yaptığı zorlu müzakerelerde siyasi uzlaşma sağlandığı açıklandı. Görüşmeler sonrasında yapılan ortak açıklamada, “21’inci yüzyılın gerekliliklerine yanıt verecek şekilde AB dış politikasının kurumsallaşmasının yolunun açıldığı” belirtildi.



Ashton açıklamasında nihai kararın önümüzdeki ay AB Parlamentosu ve 27 üye ülke tarafından onaylanmasını umduğunu vurguladı.



AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, bu konuda uzlaşı sağlanmış olunmasını “ileriye dönük atılmış büyük adım” olarak nitelendirdi ve bunu memnuniyetle karşıladığını duyurdu.





Görev alanı



Yeni diplomasi biriminin oluşturulması geçtiğimiz yıl Aralık ayında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nda öngörülmüştü. İlk aşamada 800, orta vadede 4 bin 500 diplomatın bu birimde görev alması öngörülüyor.



Diplomatik kaynaklar, Ashton’un Fransız, Polonyalı ve Alman üç yardımcısı olacağı bilgisini aktardı.



Bu birim küresel politikaları yakından takip ederek AB’nin dış ve güvenlik politikalarını şekillendirecek.



Bu birimle AB’nin görüş ayrılıklarını eriten bir süreçte daha tutarlı ve uyumlu bir dış politika yürütmesi hedefleniyor.