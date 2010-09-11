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Dünya

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ BRÜKSEL (A.A)

11 Eylül 2010 15:27

-AB DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ BRÜKSEL (A.A) - 11.09.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'nin, henüz AB'ye üye olmamasına rağmen dünyadaki birçok konuda birliğin ortağı olduğunu söyledi. Asthon, bugün Brüksel'de AB dışişleri bakanlarının yapacağı toplantının amacının, Türkiye'nin, henüz AB'ye üye olmamasına rağmen, dünyadaki birçok konuda birliğin ortağı olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb da, Türkiye'nin dış politika açısından bugün dünyanın en tepedeki 5 ülkesinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin tartışmasız olarak bugün dünyada AB üyesi ülkelerin hepsinden daha etkili olduğunu kaydetti. Stubb, Türkiye'nin Ortadoğu'da, Afrika Boynuzunda, Basra Körfezinde, İran'da büyük etkiye sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin gerçekten bir küresel oyuncu olduğunu, AB'nin  güvenlik ve dış politika konularında hemen Türkiye ile çalışması gerektiğini ifade etti.

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