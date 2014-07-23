AB Dışişleri bakanlarından ateşkes çağrısı

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanlarının ilgili kararında, "AB, birçoğu çocuk ve kadın yüzlerce sivil kaybı verilmesini kınar. Herhangi bir saldırıya karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkını tanımakla birlikte İsrail ordusunun operasyonlarının orantılı ve uluslararası insani hukuka uygun olması gerektiğini vurgular" denildi.

Radikal'de yer alan habere göre kararda, İsrail'in Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik saldırısının şoke edici olduğu ve hızla kötüleşen insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Gazze'den İsrail'e roket atılmasının da kınandığı kararda, Hamas'a bu tür eylemlere derhal son vermesi ve şiddeti lanetlemesi çağrısında bulunuldu.

AB dışişleri bakanlarının kararında, taraflardan Gazze'ye insani yardımların güvenli ve eksiksiz şekilde ulaştırılmasında sorumluluklarını yerine getirmeleri ve iyi niyetle derhal ateşkes uygulamaları istendi.

Yaşanan trajik olayların Gazze'deki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu teyit ettiği belirtilen kararda, "İsrail'in meşru güvenlik gereksinimi bütünüyle tanınmakla birlikte Gazze'deki insani ve sosyo-ekonomik duruma çözüm bulunması gereği önemle vurgulanır. BM Güvenlik Konseyi'nin 1860 No'lu kararı uyarınca Gazze'ye ve Gazze'den insani yardım, ticari mal ve insan geçişi derhal, şartsız ve sürdürülebilir olarak başlamalıdır" ifadesi kullanıldı.

Kararda, şartların müsaade etmesi halinde Refah Sınır Kapısı'ndaki AB misyonunun yeniden aktif hale getirilmesi dahil Filistinliler ve İsraillilerin meşru güvenlik, ekonomik ve insani ihtiyaşlarını karşılayan kapsamlı ve sürdürülebilir çözüme katkı yapmaya hazır olunduğu kaydedildi.