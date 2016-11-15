AB Dışişleri Bakanları: Türkiye'yle müzakereler durmasın

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın Brüksel'de yaptıkları toplantıda, Avusturya'nın "Türkiye'yle üyelik müzakereleri durdurulsun" çağrısına destek vermedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinden yana değilim ve bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığına inanıyorum" dedi.

Lüksemburg ve Belçika da Türkiye'ye yönelik eleştirel açıklamalar yaparken, AB'nin büyük üyelerinden Fransa ve Almanya katılım müzakerelerini sona erdirmenin yarardan çok zarar vereceğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Ankara ziyaretinin hemen öncesine denk gelen Brüksel'deki toplantıdan sonra "Türkiye bizim için çok önemli. Sadece ülkelerimiz arasındaki yakın bağlardan değil, özellikle bu zor dönemde diyaloğu kesmeyi göze alamayacağımızdan" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson da Türkiye'de yaşananlara aşırı tepki verilmemesi uyarısında bulundu ve "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmamalı, ortak çıkarlarımıza aykırı bir şekilde aşırı tepki göstermemeliyiz" dedi.

Bir AB yetkilisi de, birlik liderlerinin 15-16 Aralık'ta yapılacak zirvede Türkiye'deki durumu değerlendireceğini vurguladı. Yetkili ayrıca "Müzakereleri durdurmak için çoğunluğun onay vermesi gerekiyor ve bu aşamada çoğunluk olmadığı açık" dedi.

Bazı AB üyesi ülkeler de müzakereler durursa, Türkiye üzerindeki etkinin kaybedileceğini vurguladı, ancak Ankara'nın AB'ye üyelik perspektifi kapsamında kaldırdığı ölüm cezasının geri dönmesi konusunda kaygılı olduklarını açıkladılar.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini "Tek etkileme yolu bu olduğu için katılım müzakerelerine devam etmek önemli. Ancak herkes de, böyle devam ederse Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını düşünüyor. Ölüm cezası AB için kesinlikle bir kırmızı çizgi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier de "Ankara'nın AB'ye kapıyı kapaması ve Batı'dan uzaklaşması konusunda biz karar veremeyiz. Bu, Ankara'nın sorumluluğu. Ancak idam cezasını geri getirmeye karar verirlerse bu AB dosyasını nihai olarak kapamak istedikleri yönünde açık bir sinyal olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un "İdam geri gelirse, AB müzakeleri durur" sözlerine sert yanıt vermişti. Schulz'a hitaben "Kimsin sen ya, kimsin sen?" diyen Erdoğan, Avrupa Birliği'yle üyelik müzakerelerinin de referanduma götürülebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Milli Tarım Projesi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bakıyoruz 'Müzakereleri durdururuz' diyorlar. Geç kaldınız ya. Hemen kararınızı verin. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki, yıl sonuna kadar sabredelim. Sonra millete gidelim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi?" demişti.