AB dışişleri bakanları Türkiye'yi görüşecek

Brüksel'de iki günlük bir zirve için dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gündeminde bugün Türkiye var. Bakanların, Türkiye'deki gelişmeleri ele alacağı toplantının TSİ 11:30'da başlaması bekleniyor. AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk hükümetini daha önce birçok kez basına ve muhaliflere yönelik müdahaleler nedeniyle sert şekilde eleştirmişti. Lüksemburg'un Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları gündeme getirmesinin ardından, AB içinde de Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum benimsenmesi gerektiği konusunda tartışma başlamıştı. Bugünkü toplantıda bakanların ortak bir çizgi üzerinde uzlaşması bekleniyor. Öte yandan toplantıda Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinin durumunun yanı sıra Avrupa'nın savunma politikasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bakanlar ABD'nin müstakbel başkanı Trump'ı görüştü

AB dışişleri bakanları zirvenin ilk gününde ise ABD başkanlığına Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçilmesini ele aldı. Toplantıya İngiltere, Macaristan ve Fransa bakanlarının katılmazken, diğer bakanlar yeni ABD Başkanı'na karşı 'özgüvenli bir tutum' benimsenmesi yönünde görüş bildirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin beklemeye zamanı olmadığını belirterek, "Dünya hareket etmeye devam ediyor, Avrupa daki krizler de..." dedi. Mogherini, mevcut durumun Avrupa için yeni fırsatlar doğurabileceğine de dikkat çekti.

Görüşmeye katılan bakanlar, Trump'ın politikasının spekülatif bir şekilde yorumlanmaması gerektiği konusunda ise görüş birliğine vardılar. Diplomatlardan alınan bilgiye göre, Avrupalı bakanlar arasında Avrupa'nın artık kendi savunması ve güvenliği için daha fazla çaba harcaması gerektiği görüşü hakim.

ABD'nin sseçilmiş başkanı Donald Trump'ın dış politikası konusunda net fikre sahip olunmaması AB ülkelerini endişelendirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BÖ/AG