AB dışişleri bakanları Türkiye için toplanıyor; Fransa 'yaptırım' talep ediyor

Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilim yaşadığı Türkiye'ye karşı hem NATO hem de Avrupa Birliği'nde (AB) harekete geçen Fransız hükümeti, AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacağını ve yeni yaptırım ihtimali olduğunu açıkladı.

Fransa'nın Libya bağlamında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı gerilim sonrası NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'ndan çekildiğinin Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransa'nın talebiyle AB'nin Türkiye toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Parlamentoya hitabında "Bizim talebimimiz üzerine AB Dışişleri Bakanlarının 13 Temmuz'da sadece Türkiye meselesine odaklanan bir toplantısı olacak" bilgisini veren Le Drian, AB'nin Türkiye'ye Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) doğalgaz sondajı yapması gerekçesiyle daha önce yaptırım getirdiğini hatırlattı. Fransız bakan "Başka yaptırımlar da tasarlanabilir" diye ekledi.

Merkel: Türkiye-Fransa gerilimi çok ciddi

Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO içinde Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilimi ve bir Türk fırkateyninin Fransız savaş gemisine radar kitlemesi yaptığına dair iddialarla ilişkin, "Bunu biz de çok ciddiye alıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı ile de bu olayla ilgili görüştüm. Orada tam olarak ne olduğu NATO'da inceleniyor. Rapor henüz hazır değil ama NATO'ya üye devletler arasında bu tür olayların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu çok ciddi" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine NATO misyonu "Sea Guardian"da görev yapan Fransız "Courbet" gemisinin "Çirkin"i kontrol etme girişiminin gemiye eşlik eden Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti. Parly, Türk fırkateynlerinin Fransız savaş gemisi "Courbet"e üç kez "radar aydınlatması" yaptığını belirtmişti. Fransa, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımlayıp, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmişti. Türk yetkililer ise yabancı haber ajanslarına yaptıkları açıklamalarda, Fransa'nın iddialarını "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan gerilime ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaşananların ardından Fransa, NATO'ya Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini bildirmişti. Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi, operasyondan çekilme kararının ardında Doğu Akdeniz'de Fransa ile Türkiye gemileri arasında yaşanan askeri gerilim hakkındaki NATO raporunun Fransa'nın iddialarını desteklememesi olduğunu söylemişti.

Öte yandan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün Fransa Senatosu'nda yaptığı konuşmada Libya politikası konusunda Fransa'ya eleştiriler yöneltmişti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'e silah gönderdiğini söyleyen Musa, Fransa'nın bu iki ülkenin Birleşmiş Miletler silah ambargosunu ihlal etmesini görmezden geldiğini söyledi. Musa Fransa'ya Libya politikasında peşin hükümlü davranma suçlamasında bulunmuştu.