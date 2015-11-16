AB dışişleri bakanları toplanıyor



Avrupa Birliği dışişleri bakanları, olağan Kasım ayı görüşmeleri için bugün bir araya geliyor. Fransa'yı sarsan ve şu ana kadar en az 132 insanın hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından üye ülkeler, Fransa ile dayanışma içinde olduklarını gösterecekler.

Toplantının ana gündem maddelerini, Suriye, Libya ve Ortadoğu'daki krizlere yönelik siyasi çözümler ve sığınmacı krizi oluşturuyor. Bakanlar aynı zamanda, on yıllardır askeri rejimin hüküm sürdüğü ve özgür seçimlerle Nobel barış Ödülü sahibi de olan muhalif lider, Aung San Suu Kyi'nin partisinin çoğunluğu sağladığı seçimleri de görüşecekler.