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Dünya
Deutsche Welle

AB dışişleri bakanları toplanıyor

AB dışişleri bakanları, Paris saldırılarının gölgesinde bugün bir araya geliyor. Üye ülkeler, olağan Kasım ayı toplantısında, Fransa ile dayanışma içinde olduklarını gösterecekler.

16 Kasım 2015 11:47


Avrupa Birliği dışişleri bakanları, olağan Kasım ayı görüşmeleri için bugün bir araya geliyor. Fransa'yı sarsan ve şu ana kadar en az 132 insanın hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından üye ülkeler, Fransa ile dayanışma içinde olduklarını gösterecekler.

Toplantının ana gündem maddelerini, Suriye, Libya ve Ortadoğu'daki krizlere yönelik siyasi çözümler ve sığınmacı krizi oluşturuyor. Bakanlar aynı zamanda, on yıllardır askeri rejimin hüküm sürdüğü ve özgür seçimlerle Nobel barış Ödülü sahibi de olan muhalif lider, Aung San Suu Kyi'nin partisinin çoğunluğu sağladığı seçimleri de görüşecekler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ParisKasımFransaBirliğiSuriye LibyaOrtadoğuNobelAung San Suu KyiDeutsche Welle Türkçe DW AFP/GA

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