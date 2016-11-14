AB dışişleri bakanları toplandı, gündemde Türkiye de var

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Toplantının ilk gündem maddesi Türkiye'de yaşanan son gelişmeler.

AB'nin resmi internet sitesinde toplantıyla ilgili konulan bilgilendirme notunda, dışişleri bakanlarının görüşmede Türkiye'deki son gelişmelere yönelik görüşlerini beyan edecekleri belirtildi.

Yarın sona erecek toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra AB-NATO ilişkileri, Suriye ve Ukrayna konuları da gündemde yer alıyor.

Notta ayrıca, toplantıdaki görüş alışverişinin AB Dışişleri Yüksek Temsilciliği'nin geçen hafta yaptığı yazılı açıklamanın ardından gerçekleşeceği vurgulandı.

Söz konusu açıklamada, AB, Türkiye'deki son gelişmelerden 'derin kaygı' duyduğunu bildirmişti.

Ayrıca, açıklamada, 'idamın geri getirilmesi tartışmaları, sosyal medya da dahil olmak üzere, bir dizi basın yayın organının kapatılması, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve bazı çalışanları gibi gazetecilere tutuklama kararı çıkartılması ve ülkenin en büyük ikinci muhalefet partisi HDP'nin eş başkanlarının tutuklanması aşırı derecede kaygı verici gelişmeler' olarak tanımlanmıştı.

Reuters haber ajansı da, bugünkü toplantıda 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaşanan gelişmeler nedeniyle AB bakanlarının üyelik müzakerelerini rafa kaldırmayı ele alacaklarını bildirdi.

Bununla birlikte, AB diplomatları, Avrupa'ya mülteci akını ve cihatçı örgütlerle mücadeledeki desteği kritik önem taşımasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilişkilerin koparılamayacağına da dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, "Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması resmi gündemde yer almıyor ancak bazı bakanların bu konuyu gündeme getirmesini bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"Doğru, Türkiye'de bazı sıkıntılı şeyler yaşanıyor. Ancak, şu anda müzakereleri askıya alarak ne elde etmek istediğimizi sormamız gerek. Bu karar neye yarayacak? İletişim kanallarını açık tutmamız lazım" dedi.

Bir başka AB diplomatı da üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu ancak Aralık ayındaki liderler zirvesine kadar bu konuda karar çıkmasının beklenmediğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Shulz, dün Alman basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde ekonomik yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Shulz, "Türkiye idam kararını yeniden uygulamaya koyarsa o zaman kırmızı çizgimizi aşmış olur ve Avrupa Birliği ile müzakere süreci bitmiş olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu sözlere sert tepki göstererek, Shulz için "elinden geleni ardına koymasın" dedi ve hem AB'yi hem AP başkanını 'ikiyüzlülükle' suçladı.

AB dışişleri bakanları, dünkü akşam sırasında da gayrı resmi temaslar çerçevesinde ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ikili ilişkiler üzerindeki olası etkilerini ele aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini akşam yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile "çok güçlü bir işbirliği" beklendiğini belirtti.

Mogherini, "Yeni yönetimle, geçiş döneminin daha ilk haftasından itibaren temas kurmaya karar verdik" dedi.

Trump'ın seçilmesinin ele alındığı akşam yemeğindeki gayrı resmi temaslara; İngiltere, Fransa ve Macaristan dışişleri bakanları katılmadı.

Bakanlar toplantısından çıkan değerlendirme, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Trump'ın seçilmesinin AB ile ABD arasındaki ilişkileri "temel ve yapısal olarak" olumsuz etkileyeceği yönündeki açıklamasına göre önemli tezatlar içeriyor.