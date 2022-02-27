AB dışişleri bakanları Rusya'ya yeni yaptırım, Ukrayna'ya destek için toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ilave yaptırımlar ile Ukrayna ordusuna verilecek desteği görüşmek üzere toplanacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanları pazar akşamı video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurdu.

Ukrayna'ya destek için "Rusya'nın saldırganlığına karşı" yeni tedbirleri kabul etmek üzere toplanacaklarını aktaran Borrell, "Kahramanca savaşlarına destek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine acil destek paketi teklif edeceğim." ifadesini kullandı. Bakanların toplantısı bugün Brüksel saatiyle 18.00'de başlayacak.

AB, Rusya'ya karşı son bir hafta içinde iki yaptırım paketi kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da kapsayan yaptırımlarla Rusya'nın finans, enerji ve ulaşım gibi sektörlerine kısıtlamalar getirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründeki onlarca şirkete yaptırım kararı alındı.