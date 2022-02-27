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Dünya

AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yeni yaptırım, Ukrayna'ya destek için toplanacak

"Kahramanca savaşlarına destek amacıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine acil destek paketi teklif edeceğim"

27 Şubat 2022 00:06

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ilave yaptırımlar ile Ukrayna ordusuna verilecek desteği görüşmek üzere toplanacak.

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