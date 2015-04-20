T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB dışişleri bakanları mülteciler için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, mülteci krizini görüşmek üzere bugün Lüksemburg'da bir araya geliyor.

20 Nisan 2015 11:41


Olağanüstü toplantı, Libya açıklarında 700'den fazla mültecinin ölümünün ardından AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından gündeme alındı. AB dışişleri bakanları mülteci krizinin yanı sıra Libya ve Yemen'deki gelişmeleri görüşecek, ayrıca Latin Amerika ile ilişkileri gözden geçirecek.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk mülteci krizini değerlendirmek üzere olağanüstü zirvenin gündemde olduğunu söyledi. Konuyu Malta Başbakanı Joseph Muscat ile görüştüğünü açıklayan Tusk, diğer AB liderleriyle görüşmelere devam ettiğini söyledi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, mülteci krizini ele almak üzere olağanüstü zirve talebinde bulunmuştu.

Uluslararası kamuoyuna çağrı

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon uluslararası kamuoyunu mülteci krizine karşı ortak hareket etmeye çağırdı. Sözcüsü aracılığıyla açıklamada bulunan Ban Ki Moon, "bir teknenin alabora olması sonucunda yüzlerce mültecinin hayatını kaybetmesinden dolayı sarsıldığını" bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiLüksemburgLibya Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniLibyaYemenLatin Amerika Komisyonu Başkanı Donald TuskMalta Başbakanı Joseph MuscatTuskBaşbakanı Matteo RenziBirleşmiş MilletlerGenel Sekreteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24