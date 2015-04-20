AB dışişleri bakanları mülteciler için toplanıyor



Olağanüstü toplantı, Libya açıklarında 700'den fazla mültecinin ölümünün ardından AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından gündeme alındı. AB dışişleri bakanları mülteci krizinin yanı sıra Libya ve Yemen'deki gelişmeleri görüşecek, ayrıca Latin Amerika ile ilişkileri gözden geçirecek.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk mülteci krizini değerlendirmek üzere olağanüstü zirvenin gündemde olduğunu söyledi. Konuyu Malta Başbakanı Joseph Muscat ile görüştüğünü açıklayan Tusk, diğer AB liderleriyle görüşmelere devam ettiğini söyledi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, mülteci krizini ele almak üzere olağanüstü zirve talebinde bulunmuştu.

Uluslararası kamuoyuna çağrı

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon uluslararası kamuoyunu mülteci krizine karşı ortak hareket etmeye çağırdı. Sözcüsü aracılığıyla açıklamada bulunan Ban Ki Moon, "bir teknenin alabora olması sonucunda yüzlerce mültecinin hayatını kaybetmesinden dolayı sarsıldığını" bildirdi.