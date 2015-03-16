AB dışişleri bakanları Libya için toplanıyor

AB dışişleri bakanları, Avrupa'ya mülteci akınında kilit önemdeki Libya'daki gelişmeleri gözden geçirecek.

Libya'daki krizi çözmek için Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen diyalog görüşmelerine sağlanacak muhtemel katkılar ele alınacak.

Bu kapsamda Libya'daki barış sürecine engel olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması gündemde. Ulusal birlik hükümeti kurulması halinde durumu güvence altına almak üzere bir sivil ya da askeri misyon başlatılması da toplantıda ele alınacak öneriler arasında.

Libya IŞİD'in de hedefinde

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.

İslamcı milisler geçen yaz başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirmiş, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet Tobruk'a kaçmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Suriye ve Irak'ın geniş kesimlerini kontrolü altına alan IŞİD de Libya'da yayılmaya çalışıyor. Ülke zengin petrol kaynakları nedeniyle örgüt için önemli bir hedef konumunda.

AB dışişleri bakanları, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının birinci yıl dönümünde Ukrayna'daki gelişmeleri de gözden geçirecek.