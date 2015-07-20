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Dünya
Deutsche Welle

AB dışişleri bakanları İran ile yeni dönemi görüşüyor

AB dışişleri bakanları, nükleer müzakerelerin başarıyla sonuçlandığı İran'la ilişkilerde yeni dönemi ele almak üzere bugün bir araya geliyor.

20 Temmuz 2015 12:18


İran’ın nükleer programı konusunda aralıklarla 13 yıldır süren müzakereler başarıyla sonuçlanmış, İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan 5+1 grubu uzlaşmaya varmıştı.

AB dışişleri yaz tatili öncesinde yaptıkları son toplantıda bundan sonra atılacak adımları gözden geçirecek. Uzlaşma uyarınca İran'a uygulanan tüm yaptırımların orta vadede kaldırılması gerekiyor.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, anlaşmanın tüm noktalarıyla hayata geçirilebilmesi durumunda bunun AB-İran ilişkilerinde bir dönüm noktası olacağını açıklamış, uzlaşmanın AB ile İran arasında yeni işbirliği alanlarının yolunu açabileceğini kaydetmişti.

Libya ve Tunus da tartışılacak

AB dışişleri bakanları Libya'yı da görüşecek. Libya'daki krizi çözmek için Birleşmiş Milletler liderliğinde yürütülen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma, ulusal birlik hükümeti kurulmasını ve iç karışıklığa son verilmesini öngörüyor.

Tunus'taki gelişmeler toplantının bir başka gündem başlığını oluşturuyor. Tunus'un Susa kentindeki bir otele 26 Haziran'da düzenlenen saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası kamuoyunda büyük infiale neden olan saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmiş, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, olağanüstü hal ilan etmişti. AB dışişleri bakanları Tunus'a terörle mücadelede desteği görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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