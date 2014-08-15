AB dışişleri bakanları Irak ve Ukrayna için toplanıyor

Olağanüstü toplantı, Irak'taki gelişmeler üzerine Fransa ve İtalya tarafından talep

edilmişti.

Terör örgütü IŞİD ya da yeni adıyla İslam Devleti'nin saldırıları üzerine

Irak Kürt

Bölgesel Yönetimi, AB'den askeri destek talep etmişti.

Toplantı gündeminin ilk sırasında Iraklı Kürtlere hangi seviyede silah yardımı

yapılacağı konusu yer alıyor.

AB üyeleri bu konuda farklı bir tutum izliyor. Fransa, Iraklı Kürtlere gelişmiş silah

ihraç edileceğini ilan ederken, Almanya, kurşun geçirmez yelek ve gece görüş dürbünü

gibi öldürücü nitelik taşımayan askeri ürünlerin yollanmasından yana bir tavır izliyor.

AB toplantısında Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin de ele alınması

bekleniyor.

