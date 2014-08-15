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Dünya
Deutsche Welle

AB dışişleri bakanları Irak ve Ukrayna için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın çağrısı üzerine bir araya geliyor.

15 Ağustos 2014 13:05

Olağanüstü toplantı, Irak'taki gelişmeler üzerine Fransa ve İtalya tarafından talep
edilmişti.
Terör örgütü IŞİD ya da yeni adıyla İslam Devleti'nin saldırıları üzerine
Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi, AB'den askeri destek talep etmişti.
Toplantı gündeminin ilk sırasında Iraklı Kürtlere hangi seviyede silah yardımı
yapılacağı konusu yer alıyor.  
AB üyeleri bu konuda farklı bir tutum izliyor. Fransa, Iraklı Kürtlere gelişmiş silah
ihraç edileceğini ilan ederken, Almanya, kurşun geçirmez yelek ve gece görüş dürbünü
gibi öldürücü nitelik taşımayan askeri ürünlerin yollanmasından yana bir tavır izliyor.
AB toplantısında Ukrayna ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin de ele alınması
bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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