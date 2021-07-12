AB dışişleri bakanları Brüksel'de: Masada 'stratejik pusula', Afganistan ve Orta Doğu var

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, Afganistan ve Lübnan'daki durum, Orta Doğu, Mozambik gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi. AB bakanlarının toplantısına İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de katılacak.

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin resmi gündeminde yeni dijital teknolojilerin jeopolitiği, bu yıl sonunda taslağının hazırlanması beklenen AB'nin "Stratejik Pusula" adlı belgesi, Etiyopya gibi konular bulunuyor.

Toplantıda Mozambik'e Ensar’ul Sunna terör örgütüyle mücadeleye katkı için AB eğitim misyonu gönderilmesi hakkında AB Konseyi kararının alınması bekleniyor.

Lübnan'daki siyasi ve ekonomik kriz toplantı gündeminde bulunuyor. AB içinde krizin çözümüne katkı sağlamayan politikacılara yaptırım uygulanması fikri konuşuluyor. Bununla ilgili bir karar verilmedi ancak konu AB Konseyi’nde tartışılıyor.

Bakanların toplantısında Güney Kafkasya da konuşulacak. Avusturya, Litvanya ve Romanya dışişleri bakanlarının Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’a yaptıkları ziyaretlerin sonuçları hakkında Konsey’e bilgi verilecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan da gündem maddeleri arasında bulunuyor. NATO’nun çekilme kararının ardından son durumun görüşüleceği toplantının bu başlığında Kabil havalimanının işlevsel olmasının önemine vurgu yapılması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıya girerken yaptığı açıklamada, Lapid'in ziyaretinin AB-İsrail ilişkilerini "yeniden başlatmak" için iyi bir fırsat olacağını, ilişkilerin son yıllarda gerilediğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ile "taze başlangıç" için yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile uzun bir aradan sonra ikili ilişkilerde iyileşme sağlamak için bir araya geldiği belirtildi.



Yüksek Temsilci'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin, İsrail hükümetiyle ilişkilerde taze başlangıç ​​yapmanın yanı sıra ortak çıkar konularında kapsamlı ve ileriye dönük ilişki kurma fırsatı sunduğu ifade edildi.



Borrell ve Lapid'in karşılıklı beklentilerini dinleyerek, AB-İsrail ikili ilişkileri, bölgesel meseleler ve Filistinlilerle diyaloğun nasıl ilerletilebileceği konusunda geniş kapsamlı ve açık şekilde fikir alışverişinde bulundukları vurgulandı.



Açıklamada ayrıca AB-İsrail ilişkilerini geliştirmenin önemine değinildiğine, iki mevkidaşın söz konusu ortak hedefe ulaşmak için mevcut zorlukların birlikte nasıl ele alınacağını tartıştıklarına işaret edildi.

Lapid, AB dışişleri bakanlarıyla da görüşecek

Lapid, öğle yemeğinde AB dışişleri bakanları ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ve Suriye, Lübnan ve İran gibi bölgesel konular ele alınacak.



AB tarafı, İsrail-Filistin meselesinde AB'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonunu vurgulayacak. Toplantıda "İsrail'deki yeni hükümetle birlikte özellikle Orta Doğu Barış Sürecinde yeni bir görüş, yeni bir yaklaşım olabilir mi?, Orta Doğu Dörtlüsü canlandırılabilir mi?" gibi sorulara cevap aranacak.



İsrail tarafının ise en son 2012'de yapılan AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin yeniden bir araya gelmesi için bir tarih belirlenmesinde ısrar edeceği belirtiliyor. Bu konuda AB içinde henüz bir ortak karara varılmadığı, bazı ülkelerin öncelikle İsrail'in Filistin ile barış süreci hakkındaki niyetini görmek istediği ifade ediliyor.