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Dünya

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'ya yeni yaptırımlar masada

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak

11 Nisan 2022 13:21

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya başlattığı savaş karşısında Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Borrell, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmaması sorulan Borrell, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret neticesinde Rus güçlerin Donbas'a yöneldiğini gözlemlediğini aktardı.

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapacak.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de katılacak.

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