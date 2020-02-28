AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi: Çavuşoğlu, Türkiye'nin sığınmacılar hakkındaki ortak bildiriye sadık olduğuna dair güvence verdi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, yaptıkları görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sığınmacılarla ilgili olan Türkiye-Avrupa Birliği ortak bildirisine sadık olduğuna dair güvence verdiğini söyledi.
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Fontelles, İdlib'de sahadaki zorluklarla efektif bir şekilde ilgilenilmesi için gerilimin azaltılması gerektiğini söylediğini aktardı.
"İnsanların acı çekmesine ve can kaybı yaşanmasına son verilmeli" yazan Fontelles, Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin AB-Türkiye Bildirisi'ne sadık olduğun konusunda güvence verdiğini bildirdi.
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AB-Türkiye Bildirisi nedir?
Ortak Eylem Planı'nı takip eden AB-Türkiye Bildirisi üzerinde AB Konseyi ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde mutabakata varıldı. Bu bildirinin amacı sığınmacıların denizlerde hayatını kaybetmesini önlemek, insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemek ve korumaya ihtiyacı olan kimselere AB'ye göç konusunda güvenli yasal alternatifler sunmaktır. Türkiye'deki 3 milyondan fazla mülteciye ve kendilerine ev sahipliği yapan topluluklara destek olması amacıyla Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı oluşturuldu. Bu yardım programının hedefi ise Türkiye'deki mülteciler ile birlikte kendilerine ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanmasını sağlamaktır.
Türk haber ajansları, Yunanistan ve Bulgaristan'ın kapılarında ek tedbirler aldığını duyururken, bölgeye hareketlenen sığınmacıların görüntülerini paylaştı.
Reuters dün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını aktarmıştı.