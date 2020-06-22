AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell: Türkiye Libya'ya binlerce asker göndererek güç dili kullanıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye Libya'da güç dilini kullanıyor, bölgeye binlerce asker göndererek oyunu değiştirdi" dedi.

Alman Marshall Fonu'nun konuğu olan Borrell, "Avrupa güç kullanmamaya odaklı kuruldu zira daha önce bunu birbirimize karşı kullandık ve bu bizi felakete sürükledi. Bu yüzden ilişkimizi güç kullanımına dayandırmıyoruz. Bugün çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmalıyız. Sadece askeri değil çünkü askeri birliğimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Mısır: Türkiye'nin Libya'daki yayılmacı hamlelerine karşıyız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, Libya'da devam eden iç savaş sebebiyle Kahire yönetimin komşu ülkeye askeri müdahale hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Libya'daki yayılmacı hamlelerine karşı olduklarını" söyledi.