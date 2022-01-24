AB, diplomatların ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayacağını belirtti: "Durumu dramatikleştirmeye gerek yok"

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin diplomatlarının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmayı planlamadıklarını ve "durumu dramatikleştirmeye gerek olmadığını" söyledi. ABD, Rusya'nın her an işgale başlayabileceğini belirterek Kiev Büyükelçiliği personelinin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını emretmişti.

Borrell, AB dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşmeden önce, "Benzer bir adım atmayacağız çünkü spesifik bir gerekçe var mı bilmiyoruz. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bizi bilgilendirecek" dedi. Blinken, toplantıya video bağlantı ile katılacak.

Rusya'yla müzakerelerin hala sürdüğüne dikkat çeken Borrell, "Blinken bize bu hamleyi gerekli kılacak bir bilgi vermediği sürece Ukrayna'dan ayrılmak için bir gerekçe görmüyoruz" dedi.

ABD'den sonra Britanya da bazı diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkaracağını duyurdu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.