AB diplomatları Rusya'ya yeni yaptırımlar için toplanıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kentinde alıkoydukları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerini basın karşısına çıkarmasının yankıları sürerken, AB diplomatları bugün Rusya ve bazı Rus vatandaşlar üzerinde yeni yaptırımlara karar vermek için toplanıyor.

Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanı William Hague görüşmelerin hala devam ettiğini, ancak “seyahat yasağı ve bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması gibi var olan yaptırımların genişletilmesinin” söz konusu olabileceğini söyledi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 28 AB ülkesi ve ABD hali hazırda Kırım’ın ilhakında rol oynamakla suçlanan bazı kişi ve şirketler üzerinde mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar uyguluyor.

Sky News’e konuşan Hague, “bu listeye ne kadar çok yeni isim eklersek, Rus ekonomisi üzerindeki kötü etkileri o kadar artar,” dedi.

Hague, “Aynı zamanda daha ileri boyutta ekonomik, ticari ve finansal yaptrıırmlar üzerinde çalışıyoruz,” dedi.

Reuters’ın haberine göre Beyaz Saray da Pazartesi günü Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerin ve onların yönettiği firmaların yaptırım uygulananlar listesine ekleneceğini ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatı konusunda da yeni kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Alıkonulan gözlemcilerden biri serbest

Bu arada Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kentinde alıkoydukları AGİT gözlemcilerin tümünün serbest bırakılmaları için pazarlıklar sürüyor. Eylemciler önce sekiz Avrupalı askeri gözlemciyi basın mensuplarının karşısına çıkardı, daha sonra İsveçli bir gözlemciyi sağlık sorunları nedeniyle serbest bıraktı.

Daha önce basın mensuplarının karşısına çıkarılan ve gözlemciler adına konuşan Alman albay Axel Schneider "Bizler savaşçı değiliz. Üniformalı diplomatlarız" demişti. Schneider, kendilerini "misafir edenlerin" iddia ettikleri gibi "NATO casusu olmadıklarını" vurguladı.

Rehin tutulan ve basın mensuplarının karşısına çıkarılan Avrupalı diğer gözlemcilerin dördü Almanya, biri Danimarka, biri Polonya, biri de Çek Cumhuriyeti vatandaşı.

Beşi Ukrayna ordusundan olmak üzere 13 kişiden oluşan gözlemci heyeti cuma günü kaçırılmıştı. Bu kişilerden ilk olarak serbest bırakılanın, kamyon şöförü olduğu sanılıyor.

'Gözlemci-milis takası mümkün'

Kendisini Sloviansk Belediye Başkanı ilan eden Vyacheslav Ponomaryov ise gözlemcilerin Kiev yönetiminin elindeki milislerle takas edilebileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Ponomaryov, "Seçeneklerin başında bu geliyor" dedi.

AGİT üyesi ülkelerden Rusya, gözlemcilerin serbest bırakılmaları için "gereken tüm adımları atma" sözü vermişti.

Kiev yönetimi ise Rusya yanlısı ayrılıkçı milisleri, Avrupalı gözlemcileri "kalkan" olarak kullanmakla suçluyor.