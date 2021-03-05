AB destekli program aniden iptal edildi; Yunanistan'da binlerce sığınmacı evsiz kalma riskiyle karşı karşıya

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Yunanistan'daki sığınmacılara nakit para yardımı ve geçici barınak sağlayan Avrupa Birliği fonlu programın aniden iptal edilmesiyle binlerce sığınmacı evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

The Guardian'ın aktardığına göre programın iptal edilmesinden aralarında çocuklar da bulunan 2 bin kadar Yunanistan'da bulunan sığınmacı etkilenecek.

International Rescue Committee'nin Politika ve Savunma Avrupa Direktörü Imogen Sudbery, "Yunanistan'da tanınan sığınmacıların küresel bir pandeminin ortasında sokaklarda kalmak zorunda bırakılması endişe verici" dedi.

Sudbery, "Gerekli belgeler, bilgiye erişim, dil ve kendi kendine ayakta kalabilmek için diğer temel araçlara sahip olmadan evsiz ve işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da organize barınma yerlerinde kalmaya devam edemeyen birçok sığınma parklarda veya meydanlarda yapmak zorunda kalmıştı.

Önümüzdeki günlerde program sona erince 750 sığınmacının kaldıkları otellerden çıkarılması bekleniyor.

Birleşmiş Millerlet sığınmacı ajansı programın erken bitirilmesiyle ilgili endişeli olduklarını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, hükûmetin hızlı bir şekilde bir "ulusal entegrasyon stratejisi" açıklayacağını belirtti.