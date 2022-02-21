T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi desteği

AB üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı

21 Şubat 2022 14:57

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için toplam 1,2 milyar euroluk kredi desteği iki taksit olarak sağlanacak.

Söz konusu paket, geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda da onaylanmıştı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.

AB, Ukrayna'ya 2014-2021 yılları arasında çeşitli makro ekonomik programlarla 5 milyar euroluk kredi imkanı sağladı. (AA)

UkraynaABkredidestekfinansal12 milyar euro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24