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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar Euro'luk yardım

24 Ocak 2022 15:59

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya mali destek paketi hazırladıklarını açıkladı. Brüksel'de basın mensuplarına bir açıklama yapan Ursula von der Leyen "Komisyon, 1,2 milyar euroluk yeni bir makro finansal destek paketi teklif ediyor" dedi.

Ekonomik paketin hem kredi hem de hibeleri içerdiğini söyleyen Von der Leyen "Bu paket Ukrayna'ya (Rusya ile) çatışma nedeniyle artan finansman ihtiyaçlarını hızlıca sağlamasında yardımcı olacak" diye konuştu.

Von der Leyen Avrupa Birliği ülkelerinden paketi "bir an evvel" onaylamalarını beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın bugün Brüksel'deki toplantısında başlıca gündem Ukrayna krizi. Zirvede işgal halinde uygulanacak yaptırımların taslağının da görüşülmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle
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