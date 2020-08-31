AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı: Gerilimi artıracak tek taraflı adımlardan kaçınılmalı

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye barışçıl diyalog çağrısı yaptı. Avrupa Komisyonu, Ankara'ya "gerilimi arttıracak tek taraflı adımlardan kaçınması" talebinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilime barışçı ve soğukkanlı çözüm bulmasını beklediğini belirtti. "Türkiye'nin eylemleri AB'nin tamamı için endişe kaynağı" vurgusu yaptı.

Komisyon açıklamasında "Gerilimi artıran tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" çağrısı yapıldı.