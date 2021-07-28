AB'den sürdürülebilir enerji için İBB'ye 3 milyon Euro hibe

Avrupa Birliği'nden (AB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sürdürülebilir enerji konusundaki projelerin geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti ile birlikte 3 milyon Euro hibe desteği verilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mayıs 2021 tarihinde “EUforEnergy” programı kapsamında, “Enerji Dönüşümü için Avrupa Birliği (AB): Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi’ne yaptığı başvuru bir süre önce olumlu sonuçlanmıştı. Projeye ilişkin mutabakat zaptı Litvanya’dan gelen bir heyetle İBB’nin Saraçhane yerleşkesinde imzalandı. Projeyle, AB, İBB'ye “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın (SECAP) geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verecek, teknik destek ve kapasite desteği sağlayacak, 3 milyon Euro da hibe desteğinde bulunacak.

Proje danışmanlığı Litvanya'dan

İBB’nin sürdürülebilir enerji vizyonuna önemli katkı sağlayacak projeye, Litvanya’dan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) Direktör Yardımcısı Jūratė Lepardinienė ve İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka imza attı. İBB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen imza töreninde ve Çevre Koruma Müdürlüğü ile Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

"Gelecek adına çok daha iyi işler çıkartacağımıza inanıyoruz"

İmza töreninde görüşlerini paylaşan, CPMA Direktör Yardımcısı Lepardinienė, İBB’nin sürdürülebilir enerji alanındaki gayretlerinin heyecan verici olduğunu söyledi. Jūratė Lepardinienė “İş birliğimiz ile birlikle çok önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz. Hem bizim tarafımızdan hem de sizin tarafınızdan gelecek olan fikirlerle İBB çok önemli projelere liderlik etmiş olacak” dedi.

"Küresel ısınmaya karşı somut bir eylem planına sahip olacağız"

Atılan imzaların ardından, proje hakkında bilgiler aktaran İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka, “Bu proje ile çağımızın ve geleceğimizin en büyük problemi olan küresel ısınmaya karşı mücadelede İBB, artık somut bir eylem planına sahip olacak” dedi. Alkanalka, “SECAP projesi, Başkan İmamoğlu’nun da önem verdiği ve üzerinde durduğu bir projeydi. Atılan imzalarla birlikte artık somut adımlar atacağız. Bu, aynı zamanda hem Avrupa’nın büyük megapolü İstanbul hem de ülkemiz için önemli bir kazanım. Bundan sonra, bize danışmanlık hizmeti verecek profesyonellerin teknik birikimiyle bizim projelerimizi en uygun şekilde eşleştirip, harekete geçeceğiz” diye konuştu.