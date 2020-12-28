AB'den Rusya'ya aşı suçlaması: Kendi aşısını satmak için diğerleri hakkında dezenformasyona başvuruyor

Borrell, yayımladığı blog yazısında, özellikle internette dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret etti.

Devlet veya devlet dışı aktörlerin zaman zaman kamu diplomasisinde meşru zeminin dışına çıktığına dikkati çeken Borrell, bazılarının kendi gittikleri yolu tek etkili yolmuş gibi sunduklarını ve diğerlerinin itibarını sarsmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Temelsiz, şüpheleri teşvik edecek her girişim halk sağlığını tehdit etmektedir"

Bazı dış aktörlerin, yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayarak dezenformasyon kampanyalarına bile giriştiğine işaret eden Borrell, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Örneğin, Batılı aşı geliştiricileri Rusya'nın devlet kontrolü altındaki medyası tarafından alay konusu ediliyor. Bu durum bazen insanların maymuna dönüşeceği gibi saçma iddialara kadar varıyor. Görünüşe göre bu tür söylemler Rusya'nın kendi aşısı Sputnik V'yi satmak istediği ülkelere yönlenmiş durumda. Salgında bu tür temelsiz, şüpheleri teşvik edecek her girişim halk sağlığını tehdit etmektedir. DEAŞ gibi terör örgütleri de kendi propagandalarını yaymak için yeni tip Koronvirüs salgınındaki kafa karışıklıklarını kullanmaktadır."