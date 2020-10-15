AB'den Putin'in yakın çevresindeki 6 isme 'Navalni' yaptırımı

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Avrupa Birliği (AB), muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki isimlere yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde bulunanlar arasında Rusya'nın iç istihbarat teşkilâtının direktörü de bulunuyor.

AB, Navalni'nin zehirlenmesini "suikast girişimi" olarak nitelendirirken, 6 isme yaptırım uygulanması konusunda üye ülkelerin hemfikir olduğunu açıkladı.

Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandır Bortnikov, Putin'in özel kalem müdürünün yardımcısı Sergey Kiriyenko, Kremlin yetkilisi Andrey Yarin, Savunma Bakanı yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov ile Devlet Başkanı'nın Sibirya Federal Bölgesi Büyükelçisi Sergey Menyaylo'nun AB'deki varlıkları dondurulacak. Bu isimlere ayrıca seyahat yasağı getirilecek.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.