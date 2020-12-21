AB'den Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararına tepki: Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Nabila Massralı, tutukluluğunun devamı kararı verilen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala hakkında bir açıklama yayımladı. Massralı'nın açıklamasında Kavala'nın acilen serbest bırakılması çağrısı yapılırken kararın, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı olduğu vurgulandı.

TIKLAYIN - 15 Temmuz dosyasından ilk kez hâkim karşısına çıkan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Avrupa Birliği, cuma günü görülen davada AİHM kararına, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın tutukluluk hâlinin devamı kararı hakkında açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü imzalı açıklamada, AB'den Türkiye'ye "Temel haklar konusunda somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetme çağrısı" yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir yıl önce Osman Kavala'nın tutuklu yargılanmasının yeterli kanıt olmadan gerçekleştiğini, onu susturma ve diğer insan hakları savunucularını caydırma gayesi taşıdığı kararını vermişti.

Geçen hafta İstanbul'daki mahkemenin Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tutukluluğunun kararına devam etmesi Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters düşüyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin altını çizdiği üzere, Türkiye'deki yetkililer Kavala'nın süren tutukluluğuna dair şüpheleri kaldıramadı ve yeni bir soruşturmanın başlatılması AİHM'in 10 Aralık 2019 'daki hukuken bağlayıcı kararını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Türk yargısını Avrupa Konseyi'nin önerilerini takip etmeye ve bahsedilen kararı uygulayarak Osman Kavala'yı bir aciliyet durumu olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Aday ülke ve Avrupa Konseyi'nin uzun süren bir üyesi olarak Türkiye acil bir şekilde temel haklar konusunda somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetmeli."