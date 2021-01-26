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Dünya

AB'den Orta Doğu ve Türkiye'ye 385 milyon Euro yardım

26 Ocak 2021 16:27

Avrupa Birliği (AB), 2021 yılı insani yardım bütçesinden Orta Doğu ve Türkiye'ye toplam 385 milyon Euro tahsis etti.

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