AB'den Moskova'ya: Belarus'a müdahale etmeyin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko'yu destekleyeceğinin sinyallerini vermesinin ardından Avrupa Birliği, Moskova'ya eski Sovyet ülkesindeki olaylara müdahale etmemesi için çağrıda bulundu.

Berlin'de AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları Belarus'taki durumu tartışırken, 9 Ağustos'tan beri sokaklarda olan protestocuların istifa çağrıları yaptığı Lukaşenko, batının Moskova'yı zayıflatmak için kendini devirmeye çalıştığını iddia etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya defalarca Belarus'taki durumun ülkenin iç işleri olduğunu söyledi. Bu durum kendileri için de geçerlidir herhalde" dedi.

Borrell, Belarus'un geleceğini belirleme hakkının Belarus halkına ait olduğunu söyleyerek Rusya'ya komşusunun "dilek ve demokratik seçimlerine" saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Putin bu hafta hükûmet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus için bir rezerv polis gücü oluşturulduğunu duyurmuştu. Putin, Rus kolluk kuvvetlerinden oluşan bu rezervin "Belarus'taki aşırıcı elementlerin sınırı aşması ve yağma olaylarının meydana gelmesi durumunda" ülkeye gönderileceğini ifade etmişti

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.