AB’den Çekya’ya destek: Rusya normları ihlâl eden bu faaliyetlere son vermeli

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin; "Rusya, yerleşik uluslararası ilke ve normları ihlal eden ve Avrupa'da istikrarı tehdit eden bu faaliyetlere son vermelidir" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararından üzüntü duyulduğu ve Çekya ile tam destek ve dayanışma içinde olunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Avrupa Birliği, Rusya'nın Avrupa'daki tehlikeli kötü niyetli davranışlarının tekrarlayan olumsuz modelinden derin endişe duymaktadır. Rusya, yerleşik uluslararası ilke ve normları ihlal eden ve Avrupa'da istikrarı tehdit eden bu faaliyetlere son vermelidir" denildi.

Açıklama, Çek Dışişleri Bakan Vekili Jan Hamacek'in AB Dışişleri Bakanlarından "dayanışma" istediğini söylemesinin ardından geldi.

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