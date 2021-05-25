AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları: "Uçakları AB üzerinde uçamasın" çağrısı yapıldı

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Belarus'un pazar günü bir RyanAir uçağını zorla indirip içindeki muhalif gazeteci ve aktivist Raman Protaseviç'i gözaltına almasının ardından Avrupa Birliği liderleri Minsk'e daha çok yaptırım uygulama kararı aldı.

AB liderleri ekonomik yaptırımların yanı sıra hava yolu şirketlerine Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yaptı. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan bir sözcü, liderlerin Belarus uçaklarının AB hava sahasında uçmasının ve üye ülkelerdeki havalimanlarına inmesinin yasaklanması için ilgili birimlere çalışma izni verdiğini aktardı.

Brüksel'de bir araya gelen 27 lider, Prataseviç'in ve kendisiyle birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Sofia Sapega'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Liderler, Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'nun da konuyla ilgili soruşturma başlatmasını talep etti.

AB liderleri, Belaruslulardan oluşan yaptırım listesini genişletme kararı da aldı.

AB ülkelerinin dışişleri ve AB bakanları şimdi toplantıda alınan siyasi kararları resmileştirmeye çalışacak.