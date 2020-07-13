AB'den Ayasofya kararına kınama

Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünün değiştirmesine ilişkin karar kınandı.

Euronews'in haberine göre düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu belirterek İlişkilerin Avrupa Birliği değerleri, çıkarları ve prensipleri göz önünde bulundurarak güçlendirmesi gerektiğini" söyledi.

Taraflar arasında tansiyon düşürülmesinden yana olduklarını belirten Borrell, gelecekte gerekirse bazı önlemlerin alınabileceğini söyledi.

Borrell, 15 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırımların hâlâ yürürlükte olduğunu da hatırlattı.

"Gelecekte gerekirse bazı önlemler alabiliriz"

Borrell, "Türkiye ile tansiyonun düşürülmesinden yanayız, diyalog çerçevesinde ilişkilerimizin yürütülmesini istiyoruz. Gelecekte gerekirse bazı önlemler alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye ile ilgili endişe verici gelişmeler olduğunu, bütün ülkelerin bunu kabul ettiğini belirten Borrell, özellikle Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlinin, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını doğrudan olumsuz etkilediğini duyurdu.

Borrell, "Bizler Türkiye ile güven çerçevesinde ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye'ye özellikle Libya konusunda siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Toplantı öncesinde Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.