AB'den Avustralya'ya AUKUS tepkisi; açıklama ya da özür bekleniyor

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Avrupa Birliği yetkilileri, ABD ve Britanya’yla AUKUS anlaşmasını duyuran, Fransa ile denizaltı işbirliğini iptal eden Avustralya’dan açıklama ve özür talep etti.

CNN’e konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avustralya’dan AB üye ülkesi Fransa’a yönelik tutumunu açıklamasını istedi.

“Üye ülkelerimizden birine kabul edilemez bir şekilde davranıldı, bunun neden yaşandığını öğrenmek istiyorum” diyen Leyen, Avustralya ile ticaret görüşmelerinin süreceğine ancak öncesinde Avustralya’nın tutumunu açıklaması gerektiğini belirtti.

ABC kanalına konuşan Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange da “Fransa gerçekten hoş olmayan bir durumla karşılaştı” dedi. Lange, Avustralya hükümetinden bir özür, gerilimi düşürecek bir adım beklediğini söyledi.

Avrupalı liderler New York’ta görüşerek AUKUS krizi üzerine konuşacak. ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bu hafta telefonda konuşması bekleniyor.

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve Britanya'nın Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.