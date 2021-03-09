AB'den aşı milliyetçili iddialarına yalanlama: İhracatı durdurmadık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, aşı milliyetçiliği iddialarını yalanlayarak "AB ihracatı hiçbir zaman durdurmamıştır" dedi.

Michel, AB Konseyinin haftalık haber bültenindeki yazısında, 450 milyon nüfuslu 27 AB ülkesinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı büyük bir aşılama kampanyası yürütüldüğünü, bazı zorluklar nedeniyle oluşan düş kırıklıklarını anladığını bildirdi.

Birçok kişinin aşı olabilmek ve normal hayatına dönebilmek için sabırsızlandığını dile getiren Michel, "Sabırsızlanmak gayet meşrudur ancak bu durum daha geniş perspektifi görmemizi engellememeli" ifadesini kullandı.

"AB, ihracatı hiçbir zaman durdurmadı"

"AB'nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlaması karşısında çok şaşırdığını" vurgulayan Michel, şöyle devam etti:

"İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu. Ancak dünyada en yüksek aşı üretim kapasitesine sahip bölge olan Avrupa Birliği, AB içinde üretilen dozların ihracının kontrol edilmesi için bir sistem getirdi. Amacımız sipariş verdiğimiz ve aşılar için ön finansman sağladığımız şirketlerin aşıları bize söz verilmişken diğer gelişmiş ülkelere ihraç etmesini önlemek. AB ihracatı hiçbir zaman durdurmamıştır."