AB'den Afganistan ve komşularına 1 milyar euroluk acil yardım paketi

Avrupa Birliği'nin (AB), Afganistan gündemli G20 toplantısında 700 milyon euroluk ek acil yardım paketi açıklandı. Böylece AB'nin Afganistan ve çevre ülkeler için açıkladığı paketin toplam kapsamı 1 milyarı buldu.

Afgan makamlarla herhangi bir ilişki kurmak için şartlarının insan hakları da dahil olmak üzere açık olduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ağustos ayında ülkede yönetimi ele geçiren "Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganların ödememesi gerekir. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir" dedi. Söz konusu acil yardım paketinde sağlık, barınma, güvenlik ve insan haklarının korunmasına dair destekler bulunuyor.

"Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız"

Avrupa Komisyonu, Afganistan'daki temel hizmetlerin çöküşe karşı korunmasını ve yiyecek kıtlığına karşı atılacak adımları kapsayan 700 milyon euro'luk yardım paketini açıkladı. AB daha önce 300 milyon euro'luk yardım sözü vermişti. Komisyon Başkanı Leyen, "Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Taliban: ABD, Afganistan'a insani yardım gönderecek

Dün, ABD yetkilileri Katar'ın başkenti Doha da Taliban yetkilileriyle bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığına değinmezken, Taliban'dan gelen açıklama kafa karıştırmıştı. The Guardian gazetesinin haberine göre Taliban yetkilileri, ABD'nin Afganistan'a insani yardım göndermeyi kabul ettiğini söylemişti. Taliban yetkilileri, kendi yönetimlerinin Washington tarafından resmen tanınmadığının vurgulanması koşuluyla ABD'nin yardımları yeniden başlatacağını savunmuştu.