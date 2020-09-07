AB'den 31 Belaruslu üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Avrupa Birliği'nin (AB), İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere Belaruslu 31 üst düzey yetkiliye ekonomik yaptırım uygulamayı hedeflediği aktarıldı. Yaptırım kararının eylül ayı ortasından itibaren uygulanmaya başlayacağı ifade ediliyor.

AB, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 26 yıllık iktidarını uzatmak için zaferini iddia ettiği belirtilen seçimin ardından devam eden gösterilerin gölgesinde, seçim çağrılarını desteklemeyi hedefliyor. Euronews'in Reuters’a dayandırdığı haberine göre konuya ilişkin konuşan diplomatlar, yaptırım uygulanacak kişilerin hileli olduğunu iddia ettikleri seçimden ve protestoculara yapılan şiddetten sorumlu olan isimler olduğunu belirtti.

Diplomatlar ayrıca, “Başlangıçta 14 isim üzerinde anlaştık, ancak birçok ülke bunun yeterli olmadığını düşündü. Daha sonra da bir başka 17 isim üzerinde uzlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.