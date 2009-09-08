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Dünya

AB demir yolu güvenliğini artırmak istiyor

08 Eylül 2009 18:09

AB Komisyonunun Ulaştırma Bakanı (Komiseri) Antonio Tajani, demir yolu güvenliğini artırmak için genel taramanın yapılacağını bildirdi.

Tajani, AB demir yolu uzmanlarının Brüksel'deki demir yolu emniyeti toplantısında, ülkelere tren kazalarını daha iyi araştırmak için imkan tanınmasına çalışılacağını belirtti.

İtalya'nın Tiren Denizi kıyısında kuzeybatı kenti Viareggio'da haziranda yolcu treninin raydan çıkmasıyla 22 kişi öldüğünden, AB'de bu alan daha derinden inceleniyor. AB, yük ve yolcu trenlerinin daha iyi denetlenmesini istiyor.
 

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