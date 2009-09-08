AB demir yolu güvenliğini artırmak istiyor

AB Komisyonunun Ulaştırma Bakanı (Komiseri) Antonio Tajani, demir yolu güvenliğini artırmak için genel taramanın yapılacağını bildirdi.



Tajani, AB demir yolu uzmanlarının Brüksel'deki demir yolu emniyeti toplantısında, ülkelere tren kazalarını daha iyi araştırmak için imkan tanınmasına çalışılacağını belirtti.



İtalya'nın Tiren Denizi kıyısında kuzeybatı kenti Viareggio'da haziranda yolcu treninin raydan çıkmasıyla 22 kişi öldüğünden, AB'de bu alan daha derinden inceleniyor. AB, yük ve yolcu trenlerinin daha iyi denetlenmesini istiyor.

