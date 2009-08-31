AB' deki Ortadoğu ihracatının payı artıyor

TİM Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin son dönemlerde Ortadoğu ihracatının AB' ye yapılan ihracatın üçte birine yaklaştığını ifade etti.



Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) düzenlediği toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin son dönemlerde yavaş yavaş krizden çıkmaya başladığını belirterek, krizin başlamasından bu yana ilk defa, temmuz ayında ihracatta yüzde 7'lik bir artış olduğunu hatırlattı.

Büyükekşi, kriz döneminde deri ürünlerinde, diğer tüm ihraç mallarına göre yüzde 8'lik bir düşüş kaydettiklerini bildirdi.

İhracatta Afrika pazarlarında yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Büyükekşi, Orta Doğu'ya yapılan ihracat rakamının, Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın üçte birine yaklaştığını dile getirdi.

Büyükekşi, Rusya'da Türk mallarına uygulanan tam tespit uygulamasının kalkmasıyla sorunların daha kolay aşılacağını ifade ederek, Türkiye'nin ihracatını markalı ürünlerle geliştirmesi gerektiğini anlattı.

TDKD Başkanı Ramazan Hazar ise, deri sektörü ihracatının küresel ekonomik kriz ile beraber yüzde 30 azaldığını ifade ederek, Rusya'nın Türk mallarına "sakıncalı" mevzuatı uygulaması ve 2 milyar dolarlık Türk malının pazarlandığı "Çerkez Pazarı"nın kapatılmasıyla sektörün çaresiz kaldığını söyledi.

Hazar, 15 yıldır deri ürünlerinin Rusya ve çevre ülkelere pazarlandığı Türkiye ve Rusya arasındaki bavul ticaretinin yüzde 80'inin yapıldığı Çerkez Pazarı'nın Rusya Federasyonu hükümetinin aldığı bir karar ile kapatıldığını belirterek, tüm ilgili kişiler ve merciler nezdinde Çerkez Pazarı'ndaki yaklaşık 5 bin Türk firmasının mağduriyetinin giderilmesi için girişimde bulunduklarını, bu girişimleri sonucunda da konu ile ilgili mağduriyetin giderileceği sözü verildiğini dile getirdi.

"Rusya ile sorunlar çözülürse deri sektörünü parlak bir dönem bekliyor"

2009'un son çeyreği itibariyle krizin etkilerinin de hafifleyeceğini, artık krizin geride kalacağını kaydeden Hazar, deri sektörünün de olumsuz etkilerden kurtulmaya başladığını söyledi. Ramazan Hazar, şöyle devam etti:

"Rusya ile yaşanan sorunların çözülmesi halinde deri sektörünü parlak bir dönem bekliyor. 2010 yılından itibaren dünyada kriz yerine büyüme rakamları konuşulmaya başlayacak. Türkiye'nin, kriz sonrasında dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına girmesi için ara ve yatırım malı fiyatları dünya standardında olmalı. İşgücü üzerindeki maliyetler azaltılmalı. Kamu harcamalarında tasarruf yapılmalı. Vergi oranları rakibimiz olan ülkelerin seviyesine indirilmeli. Üretimin ve ihracatın finansmanı için kaynaklarımız genişletilmeli.

Kriz deri sektörünü oldukça etkiledi. 2009 Mart ayında deri giyim eşyası ihracatında yüzde 39 oranında bir daralma oldu. 2009 Haziran ayında bu daralma yüzde 21,2'ye geriledi. 2009 Ocak-Mart döneminde 60,7 milyon dolar olan ihracat, Ocak- Haziran döneminde 116,8 milyon dolara yükselmesine rağmen, bir önceki dönemle kıyaslandığında ihracatta yüzde 25 oranında bir düşüş olmuştur. Ayrıca, kürk ve kürkten mamul eşya ihracatında da yüzde 11,6 oranında bir azalma görülmüştür."

"Bize 3. dünya ülkesi muamelesi yapılıyordu"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hazar, ruble ile ticaret konusunda, Rusya'nın resmi ticareti sevmeyen bir ülke olduğunu ve ruble ile ticaretin genele yayılmadığını belirterek, "Rusya çok büyük bir pazar ancak, resmiyette bizim 40 yıl gerimizdeler" dedi.

Hazar, Rusya'dan gelen turistin üzerinde 10 bin dolardan fazla para getiremediğini ifade ederek, bu limitlerin artırılarak turistlerin 30-40 bin dolarla giriş yapması halinde ticaretin daha da artabileceğini vurguladı.

Rusya'nın "sakıncalı" ürün uygulamasını değerlendiren Hazar, "Gümrük sorunu çözülürse mallarımız 'sakıncalı ürün' sınıfına girmeyecek. Bize 3. dünya ülkesi muamelesi yapılıyordu. Türk mallarındaki gümrük sıkıntısı bittiği için Rusya ile deri sektöründeki kriz yüzde 60 bitti diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Hazar, deri sektöründe 2008'de 1,3 milyar dolar ihracat yaptıklarını, 2009'da da aynı rakamlara ulaşmayı beklediklerini bildirdi.

Toplantıya katılan TBMM Başbakanlık Divanı Üyesi İdare Amiri ve AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ise gerçekleştirmeye çalıştıkları demokratik açılımın sonunun, ekonomik krizin bitmesi demek olduğunu ifade ederek, "Yılda 10-15 milyar dolar terörle mücadeleye harcandı. Bu para sanayici için kullanılsaydı ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmazdı" dedi.

Toplantıya, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Kriyenko ve AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit de katıldı.