AB' deki Ortadoğu ihracatının payı artıyor

TİM Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin son dönemlerde Ortadoğu ihracatının AB' ye yapılan ihracatın üçte birine yaklaştığını ifade etti.
Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) düzenlediği toplantıda
konuşan Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin son dönemlerde yavaş yavaş krizden
çıkmaya başladığını belirterek, krizin başlamasından bu yana ilk defa,
temmuz ayında ihracatta yüzde 7'lik bir artış olduğunu hatırlattı.
Büyükekşi, kriz döneminde deri ürünlerinde, diğer tüm ihraç mallarına göre yüzde 8'lik bir düşüş kaydettiklerini bildirdi.
İhracatta
Afrika pazarlarında yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğunu
vurgulayan Büyükekşi, Orta Doğu'ya yapılan ihracat rakamının, Avrupa
Birliği'ne yapılan ihracatın üçte birine yaklaştığını dile getirdi.
Büyükekşi,
Rusya'da Türk mallarına uygulanan tam tespit uygulamasının kalkmasıyla
sorunların daha kolay aşılacağını ifade ederek, Türkiye'nin ihracatını
markalı ürünlerle geliştirmesi gerektiğini anlattı.
TDKD Başkanı
Ramazan Hazar ise, deri sektörü ihracatının küresel ekonomik kriz ile
beraber yüzde 30 azaldığını ifade ederek, Rusya'nın Türk mallarına
"sakıncalı" mevzuatı uygulaması ve 2 milyar dolarlık Türk malının
pazarlandığı "Çerkez Pazarı"nın kapatılmasıyla sektörün çaresiz
kaldığını söyledi.
Hazar, 15 yıldır deri ürünlerinin Rusya ve
çevre ülkelere pazarlandığı Türkiye ve Rusya arasındaki bavul
ticaretinin yüzde 80'inin yapıldığı Çerkez Pazarı'nın Rusya Federasyonu
hükümetinin aldığı bir karar ile kapatıldığını belirterek, tüm ilgili
kişiler ve merciler nezdinde Çerkez Pazarı'ndaki yaklaşık 5 bin Türk
firmasının mağduriyetinin giderilmesi için girişimde bulunduklarını, bu
girişimleri sonucunda da konu ile ilgili mağduriyetin giderileceği sözü
verildiğini dile getirdi.
"Rusya ile sorunlar çözülürse deri sektörünü parlak bir dönem bekliyor"
2009'un son çeyreği itibariyle krizin etkilerinin de
hafifleyeceğini, artık krizin geride kalacağını kaydeden Hazar, deri
sektörünün de olumsuz etkilerden kurtulmaya başladığını söyledi.
Ramazan Hazar, şöyle devam etti:
"Rusya ile yaşanan sorunların
çözülmesi halinde deri sektörünü parlak bir dönem bekliyor. 2010
yılından itibaren dünyada kriz yerine büyüme rakamları konuşulmaya
başlayacak. Türkiye'nin, kriz sonrasında dünyada en hızlı büyüyen
ülkeler arasına girmesi için ara ve yatırım malı fiyatları dünya
standardında olmalı. İşgücü üzerindeki maliyetler azaltılmalı. Kamu
harcamalarında tasarruf yapılmalı. Vergi oranları rakibimiz olan
ülkelerin seviyesine indirilmeli. Üretimin ve ihracatın finansmanı için
kaynaklarımız genişletilmeli.
Kriz deri sektörünü oldukça
etkiledi. 2009 Mart ayında deri giyim eşyası ihracatında yüzde 39
oranında bir daralma oldu. 2009 Haziran ayında bu daralma yüzde 21,2'ye
geriledi. 2009 Ocak-Mart döneminde 60,7 milyon dolar olan ihracat,
Ocak- Haziran döneminde 116,8 milyon dolara yükselmesine rağmen, bir
önceki dönemle kıyaslandığında ihracatta yüzde 25 oranında bir düşüş
olmuştur. Ayrıca, kürk ve kürkten mamul eşya ihracatında da yüzde 11,6
oranında bir azalma görülmüştür."
"Bize 3. dünya ülkesi muamelesi yapılıyordu"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hazar, ruble
ile ticaret konusunda, Rusya'nın resmi ticareti sevmeyen bir ülke
olduğunu ve ruble ile ticaretin genele yayılmadığını belirterek, "Rusya
çok büyük bir pazar ancak, resmiyette bizim 40 yıl gerimizdeler" dedi.
Hazar,
Rusya'dan gelen turistin üzerinde 10 bin dolardan fazla para
getiremediğini ifade ederek, bu limitlerin artırılarak turistlerin
30-40 bin dolarla giriş yapması halinde ticaretin daha da
artabileceğini vurguladı.
Rusya'nın "sakıncalı" ürün uygulamasını
değerlendiren Hazar, "Gümrük sorunu çözülürse mallarımız 'sakıncalı
ürün' sınıfına girmeyecek. Bize 3. dünya ülkesi muamelesi yapılıyordu.
Türk mallarındaki gümrük sıkıntısı bittiği için Rusya ile deri
sektöründeki kriz yüzde 60 bitti diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Hazar,
deri sektöründe 2008'de 1,3 milyar dolar ihracat yaptıklarını, 2009'da
da aynı rakamlara ulaşmayı beklediklerini bildirdi.
Toplantıya
katılan TBMM Başbakanlık Divanı Üyesi İdare Amiri ve AK Parti Malatya
Milletvekili Ömer Faruk Öz ise gerçekleştirmeye çalıştıkları demokratik
açılımın sonunun, ekonomik krizin bitmesi demek olduğunu ifade ederek,
"Yılda 10-15 milyar dolar terörle mücadeleye harcandı. Bu para sanayici
için kullanılsaydı ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmazdı" dedi.
Toplantıya, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Alexander Kriyenko ve AK Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit de katıldı.