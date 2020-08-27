AB'de Türkiye ve Belarus'a yaptırım konusunda tartışması

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Gmynich'deki toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Türkiye'ye ve devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddia edilen Belarus'a yönelik ne tür tedbirler alınması ve yaptırımlar uygulanması gerektiği konusunda üye ülkeler arasında tartışma yaşandı.

Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık ülkeleri, 1994 yılından bu yana devlet başkanı olan ve 9 Ağustos'taki seçimlerde de yeniden bu göreve seçilen Aleksander Lukaşenko'yu destekleyenlere karşı AB'nin uygulayabileceği yaptırım seçeneklerinin yetersiz olduğunu ve alınacak tedbirlerin daha sert olması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti ise Doğu Akdeniz'de Türkiye ile hidrokarbon kaynaklarını çıkartma yetkisi üzerinden yaşanan sorun konusunda AB'nin Türkiye'ye karşı tavrını sertleştirmemesi halinde AB'nin Belarus yaptırımları kararını veto edebileceğini bildirdi.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler Doğu Akdeniz'deki gaz arama anlaşmazlığını çözme çabalarını tehlikeye atmamak için Türkiye'ye karşı yeni yaptırımları uygun bulmuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu çatışma için diplomatik bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Ülkesinin, Türkiye'ye yeni yaptırımlar kararı alınmadan Belarus'a yaptırımlar yapılması kararına onay verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis "Biz çifte standart olmasını istemeyiz" dedi. Hristodulidis, Ankara ile yaşanan gerginlikte sadece Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda bütün AB'nin çıkarlarının söz konusu olduğunu belirtti. Hristodulidis bu ihtilafta AB'nin güvenirliliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

"AB olarak hareket edemeyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkeleri, Türkiye'ye karşı tedbirlerin alınması için Belarus'a yönelik yaptırımları bloke etme gibi davranış bağlantısı kurmamaları konusunda uyarıda bulundu. Maas, "Eğer böyle davranmaya başlarsak o zaman AB olarak hareket edemeyiz" dedi.

Maas aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatlarına son verme konusunda çağrıda bulundu. Maas, bunun iki NATO müttefiğinin kıta sahanlığı ve yetki alanı iddiaları hakkında doğrudan görüşmeler yapabilmesi için ön şart olduğunu söyledi. Maas, "Doğu Akdeniz'de savaş gemileri karşı karşıya olduğu zaman taraflar kesinlikle masaya oturmayacaklardır" dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak gerginlik yaşanıyor. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya Çarşamba günü Doğu Akdeniz'de 3 gün sürecek askeri tatbikat yapmaya başlarken, Türkiye de Doğu Akdeniz'de iki ayrı bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi gerçekleştireceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetlerinin süresini 1 Eylül'e kadar uzattığını duyurdu.

AB dışişleri bakanlarının iki günlük toplantısı cuma günü sona erecek.